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Визовый режим с Канадой. Зеленский провел переговоры с Трюдо

Ожидается прибытие в Украину группы экспертов для мониторинга соответствия страны визовым критериям Канады. Об этом шла речь во время беседы украинского президента Владимира Зеленского с канадским премьером Джастином Трюдо.

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Фото: president.gov.ua

Украина надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для украинских граждан. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 15 июня в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский предложил ускорить работу в этом направлении на уровне правительств и очертить временные рамки начала двухстороннего визового диалога.

"Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как мы говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", – сказал Зеленский.

В ответ Трюдо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим в сторону либерализации, и над этим надо работать.

Зеленский выразил благодарность канадскому премьеру за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь для противодействия COVID-19 в размере 500 тыс. канадских долларов ($367 тыс.).

Консультации о либерализации визового режима между Украиной и Канадой стартовали в 2015 году.

В сентябре 2017 года тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Канада пока не готова к диалогу о безвизе с Украиной. Трюдо объяснял, что для начала таких переговоров Украина должна соответствовать "ряду четких показателей".

После смены власти в Украине диалог возобновился. 9 июня тему либерализации визового режима обсуждали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канадский вице-премьер Христя Фриланд.

Теги: Украина, Канада, визовый режим, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
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