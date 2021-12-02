Лавров заявил, что Москва отреагирует, если США введут новые санкции из-за возможной агрессии РФ против Украины

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства РФ.

1 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала на Киевском форуме безопасности по видеосвязи, что если РФ будет делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против Украины, то против России будут введены "серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом".

Комментируя слова Нуланд, Лавров отметил, что "все бывает в первый раз".

"До этого тоже были санкции, которых не было, – подчеркнул глава МИД РФ. – Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем – будет видно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 декабря призвал РФ отвести свои войска от границы Украины. Он отметил, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем те, которые применялись до сих пор.

"Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает возможности сделать это в кратчайшие сроки, если он примет такое решение, – сказал Блинкен. – Мы ясно дали понять, что, если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, мы ответим решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".