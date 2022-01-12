Россия и НАТО завершили переговоры в Брюсселе по безопасности. Они продлилась около четырех часов

Переговоры продлились около четырех часов, хотя ожидалось, что встреча завершится примерно через три часа.

Изначально брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания был назначен на 14.30 по Киеву, тогда как встреча началась в 11.00.

Позже брифинг Столтенберга перенесли.

Делегацию РФ возглавляли замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО приняли участие Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Стороны воздержались от вступительных заявлений и сразу приступили к переговорам.

Заседание Совета Россия – НАТО стало вторым этапом переговоров РФ и стран Запада по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 12 января, что Россия не ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности с позиции силы – "здесь нет и не может быть места ультиматумам", сообщил ТАСС.

По словам спикера Кремля, продолжение "политики открытых дверей" НАТО и продвижение Альянса на восток угрожает России. Песков добавил, что "это именно то, насчет непродолжения чего мы просим юридически сформулированные обязывающие гарантии".

Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит во интервью CNN заявила 11 января, что Штаты и европейские союзники готовы вести диалог с РФ, однако не видят возможности для большого компромисса по вопросу расширения НАТО.

По ее словам, "никто не может заставить Альянс изменить политику в отношении расширения". Она добавила, что "любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между НАТО и соответствующей страной".