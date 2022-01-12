Россия и НАТО завершили переговоры в Брюсселе по безопасности. Они продлилась около четырех часов

Переговоры продлились около четырех часов, хотя ожидалось, что встреча завершится примерно через три часа.
Изначально брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания был назначен на 14.30 по Киеву, тогда как встреча началась в 11.00.
Позже брифинг Столтенберга перенесли.
Делегацию РФ возглавляли замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО приняли участие Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.
Стороны воздержались от вступительных заявлений и сразу приступили к переговорам.
Заседание Совета Россия – НАТО стало вторым этапом переговоров РФ и стран Запада по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 12 января, что Россия не ведет переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности с позиции силы – "здесь нет и не может быть места ультиматумам", сообщил ТАСС.
По словам спикера Кремля, продолжение "политики открытых дверей" НАТО и продвижение Альянса на восток угрожает России. Песков добавил, что "это именно то, насчет непродолжения чего мы просим юридически сформулированные обязывающие гарантии".
Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит во интервью CNN заявила 11 января, что Штаты и европейские союзники готовы вести диалог с РФ, однако не видят возможности для большого компромисса по вопросу расширения НАТО.
По ее словам, "никто не может заставить Альянс изменить политику в отношении расширения". Она добавила, что "любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между НАТО и соответствующей страной".
7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января проходит встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.
Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.
В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.