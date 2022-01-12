ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Столтенберг: Россия не имеет права вето в вопросе членства Украины в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Каждая страна имеет право выбирать свой путь
Столтенберг: Каждая страна имеет право выбирать свой путь
Фото: EPA

Вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Об этом на брифинге по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляцию с переводом на украинский язык вел канал "UA:Перший" в YouTube.

"Что касается членства, все союзники по НАТО едины по поводу главного принципа, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, и это записано в основных фундаментальных документах, которые являются основой европейской безопасности. Поэтому союзники полностью согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО, и никто другой. А Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом Альянса", – сказал он.

По словам Столтенберга, союзники готовы поддержать Украину на пути к членству в НАТО, помогая во внедрении реформ.

"В конечном итоге решать будут члены НАТО и Украина", – заявил генсек.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Он также сказал, что союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием РФ войск вокруг Украины и на ее территории и призвали РФ к деэскалации.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе 2022 года проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (520486)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (79490)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (76598)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (48652)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (46457)
6
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (31902)
7
Седокова крупным планом засветила соски (31123)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (29689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS