Столтенберг: Россия не имеет права вето в вопросе членства Украины в НАТО

"Что касается членства, все союзники по НАТО едины по поводу главного принципа, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, и это записано в основных фундаментальных документах, которые являются основой европейской безопасности. Поэтому союзники полностью согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО, и никто другой. А Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом Альянса", – сказал он.
По словам Столтенберга, союзники готовы поддержать Украину на пути к членству в НАТО, помогая во внедрении реформ.
"В конечном итоге решать будут члены НАТО и Украина", – заявил генсек.
Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.
Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.
Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.
Он также сказал, что союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием РФ войск вокруг Украины и на ее территории и призвали РФ к деэскалации.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе 2022 года проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.