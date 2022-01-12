Столтенберг: Россия не имеет права вето в вопросе членства Украины в НАТО

"Что касается членства, все союзники по НАТО едины по поводу главного принципа, что каждая страна имеет право выбирать свой путь, и это записано в основных фундаментальных документах, которые являются основой европейской безопасности. Поэтому союзники полностью согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО, и никто другой. А Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом Альянса", – сказал он.

По словам Столтенберга, союзники готовы поддержать Украину на пути к членству в НАТО, помогая во внедрении реформ.

"В конечном итоге решать будут члены НАТО и Украина", – заявил генсек.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Он также сказал, что союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием РФ войск вокруг Украины и на ее территории и призвали РФ к деэскалации.