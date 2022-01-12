Столтенберг: Союзники по НАТО на встрече с РФ высказали серьезную обеспокоенность наращиванием войск РФ вокруг Украины и на ее территории

Столтенберг: Союзники по НАТО подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы найти политический путь вперед Фото: EPA

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность наращиванием войск в Украине и вокруг нее. Также мы призываем Россию к деэскалации ситуации и к уважению территориальной целостности и независимость соседей. Также мы говорим, что нужно выполнять все международные обязательства", – заявил он.

Генсек отметил, что диалог НАТО с РФ "является очень сложным, но очень важным".

"Союзники по НАТО подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы найти политический путь вперед", – заявил Столтенберг.

Отвечая на вопросы журналистов, генсек отметил, что на заседании была "открытая искренняя дискуссия по многим вопросам".

"Конечно, мы фокусировали внимание на вопросах сложностей и напряжения вокруг Украины и союзники высказали свою обеспокоенность тем, что на границах с Украиной Россия наращивает военное присутствие, а также угрожающей риторикой с российской стороны – что РФ готова применить силу. Поэтому было важно для нас сесть вместе с РФ и найти политический шаг вперед", – заявил он.

Столтенберг также заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась сегодня в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.