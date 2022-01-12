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В Кремле утверждают, что военные учения возле границ Украины не связаны с проведением переговоров РФ и НАТО

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Песков: Это обычная практика любых вооруженных сил
Песков: Это обычная практика любых вооруженных сил
Фото: ЕРА

Начавшиеся 11 января учения Западного военного округа РФ возле границ Украины не связаны с переговорами России с НАТО и странами Запада по "гарантиям безопасности". Об этом сегодня заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, "военное строительство и военные учения, маневры продолжались и будут продолжаться", поскольку речь идет о "наших подразделениях в наших военных округах на территории нашей страны".

Песков отметил, что это "обычная практика любых вооруженных сил".

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины – в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около семи с половиной часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса в переговорах с РФ достичь будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит наращивание своего военного присутствия.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Контекст:

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, НАТО, ОБСЕ, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, военные учения, учения, войска
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