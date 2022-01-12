Замгоссекретаря США Шерман: На Совете Россия – НАТО я подтвердила, что каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь

"На сегодняшнем Совете Россия – НАТО я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь", – заявила дипломат.

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 12, 2022

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что Если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.