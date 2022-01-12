Столтенберг: Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому сегодняшние переговоры с РФ очень важны

"Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. И именно поэтому сегодняшние переговоры очень важны. Мы должны это предотвратить. Поэтому мы отправили очень четкий месседж России, что мы готовы садиться, обсуждать все проблемы, обсуждать ракеты средней дальности и остальные вопросы. В то же время мы все понимаем, и мы сказали России, что если будет военная угроза, будут санкции политические, экономические и мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее способность защищаться. И все союзники это подтвердили", – сказал он.

По словам Столтенберга, Украина – партнер Альянса, и НАТО предоставляет ей помощь.

"С другой стороны, Украина – не член НАТО. И принцип НАТО "Один за всех и все за одного", принцип статьи №5, применяется только к членам Альянса. Мне кажется, очень рискованно спекулировать по поводу этой возможности. Мы понимаем, что надо вести переговоры и быть готовыми", – заявил генсек.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавили замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот. Он отметил, что Если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.