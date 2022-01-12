Столтенберг: Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому сегодняшние переговоры с РФ очень важны

"Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. И именно поэтому сегодняшние переговоры очень важны. Мы должны это предотвратить. Поэтому мы отправили очень четкий месседж России, что мы готовы садиться, обсуждать все проблемы, обсуждать ракеты средней дальности и остальные вопросы. В то же время мы все понимаем, и мы сказали России, что если будет военная угроза, будут санкции политические, экономические и мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее способность защищаться. И все союзники это подтвердили", – сказал он.
По словам Столтенберга, Украина – партнер Альянса, и НАТО предоставляет ей помощь.
"С другой стороны, Украина – не член НАТО. И принцип НАТО "Один за всех и все за одного", принцип статьи №5, применяется только к членам Альянса. Мне кажется, очень рискованно спекулировать по поводу этой возможности. Мы понимаем, что надо вести переговоры и быть готовыми", – заявил генсек.
Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавили замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.
Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.
Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.
Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.
Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот. Он отметил, что Если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.
Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.
Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.