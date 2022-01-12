США назвали неприемлемыми ряд предложений РФ по "гарантиям безопасности"

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

"Мы не собираемся говорить об Украине без Украины, о Европе без Европы, о НАТО без НАТО и об ОБСЕ без ОБСЕ. Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьезная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах… в том числе когда речь идет о некоторых российских предложениях, которые просто невыполнимы", – сказала Шерман.

По ее словам, США и союзники по Альянсу дали ясно понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Шерман заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО, как и на "возвращение к ситуации 1997 года".

Шерман также подчеркнула, что "НАТО существует для защиты своих членов" и "не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России".

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что, если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.