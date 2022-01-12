Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия – Шерман

США и их союзники надеются, что РФ выберет "мир и безопасность", отметила Шерман Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции 12 января по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

"Мы по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией. Высокий темп двустороннего и многостороннего взаимодействия на этой неделе продемонстрировал, что США, наши союзники и партнеры не тянут время. России предстоит сделать выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия", – сказала Шерман.

По ее словам, США и их союзники надеются, что РФ "выберет мир и безопасность".

Шерман отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. В то же время замгоссекретаря США назвала неприемлемыми ряд предложений РФ по "гарантиям безопасности".

По ее словам, США и союзники по Альянсу дали ясно понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Шерман заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО, как и на "возвращение к ситуации 1997 года".

Встреча Совета Россия – НАТО была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что, если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.