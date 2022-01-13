США о деэскалации вблизи Украины: Достаточно одному человеку в российской системе отдать приказ

Деэскалация – это не то, на что должны уходить недели или даже больше, отметил Прайс Фото: state.gov

Текстовая версия выступления опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Деэскалация может произойти завтра, может произойти в пятницу. Это то, что мы хотели бы видеть, но этого еще не произошло. И на самом деле есть некоторые признаки того, что мы наблюдаем движение в противоположном направлении… Деэскалация – это не то, на что должны уходить недели или даже больше. Для этого достаточно одному человеку в российской системе отдать приказ, и мы увидим, как этот приказ приведет к деэскалации на местах", – сказал Прайс.

По его словам, США "по-прежнему считают, что такие значимые принятые на взаимной основе меры, которые положительно скажутся на нашей коллективной безопасности и которые Россия будет рассматривать как благоприятные для своей позиции, – это элементы, которые могут быть достигнуты только в контексте деэскалации".