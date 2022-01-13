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США о деэскалации вблизи Украины: Достаточно одному человеку в российской системе отдать приказ

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Деэскалация это не то, на что должны уходить недели или даже больше, отметил Прайс
Деэскалация – это не то, на что должны уходить недели или даже больше, отметил Прайс
Фото: state.gov

Процесс деэскалации ситуации вблизи границ Украины не должен затягиваться на недели. Такое мнение на брифинге 12 января выразил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Текстовая версия выступления опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.  

"Деэскалация может произойти завтра, может произойти в пятницу. Это то, что мы хотели бы видеть, но этого еще не произошло. И на самом деле есть некоторые признаки того, что мы наблюдаем движение в противоположном направлении… Деэскалация – это не то, на что должны уходить недели или даже больше. Для этого достаточно одному человеку в российской системе отдать приказ, и мы увидим, как этот приказ приведет к деэскалации на местах", – сказал Прайс.

По его словам, США "по-прежнему считают, что такие значимые принятые на взаимной основе меры, которые положительно скажутся на нашей коллективной безопасности и которые Россия будет рассматривать как благоприятные для своей позиции, – это элементы, которые могут быть достигнуты только в контексте деэскалации".

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, нападение, угрозы, безопасность, спикер, брифинг, войска, границы, Нед Прайс
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