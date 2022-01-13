Замглавы МИД РФ заявил, что США "фактически сказали "нет" России на переговорах по безопасности. Рубль и акции упали

РФ готова работать над проектами документов по безопасности, чтобы подготовить к подписанию, но это невозможно на сегодня, отметил Рябков Фото: EPA

Рябков возглавлял делегацию РФ на переговорах с США в Женеве 10 января.

По его словам, Россия представила проекты документов по безопасности и готова работать над ними, чтобы подготовить к подписанию.

"Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", – сказал Рябков.

Он отметил, что по некоторым моментам США готовы продолжать обсуждение, но это "вторично по отношению к тому же нерасширению НАТО".

"Вот в известной мере тупик или как бы разница в подходах. Но без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам… оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

После заявления Рябкова индекс Мосбиржи упал на 2,23% – до уровня 3744 пунктов, пишет "Медуза". Также снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро: за $1 на торгах днем предлагали 74,99 руб. (+0,28 руб.), а за €1 – 85,96 (+0,47 руб.).