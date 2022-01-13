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Замглавы МИД РФ заявил, что США "фактически сказали "нет" России на переговорах по безопасности. Рубль и акции упали

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РФ готова работать над проектами документов по безопасности, чтобы подготовить к подписанию, но это невозможно на сегодня, отметил Рябков
РФ готова работать над проектами документов по безопасности, чтобы подготовить к подписанию, но это невозможно на сегодня, отметил Рябков
Фото: EPA

Соединенные Штаты и НАТО не готовы выполнять требования России по безопасности. Об этом 13 января в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков возглавлял делегацию РФ на переговорах с США в Женеве 10 января.

По его словам, Россия представила проекты документов по безопасности и готова работать над ними, чтобы подготовить к подписанию.

"Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", – сказал Рябков.

Он отметил, что по некоторым моментам США готовы продолжать обсуждение, но это "вторично по отношению к тому же нерасширению НАТО".

"Вот в известной мере тупик или как бы разница в подходах. Но без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам… оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

После заявления Рябкова индекс Мосбиржи упал на 2,23% – до уровня 3744 пунктов, пишет "Медуза". Также снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро: за $1 на торгах днем предлагали 74,99 руб. (+0,28 руб.), а за €1 – 85,96 (+0,47 руб.).

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Теги: Россия, США, НАТО, МИД России, переговоры, угрозы, дипломаты, безопасность, Сергей Рябков, встреча, заседание
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