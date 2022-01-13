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В МИД РФ считают, что США впечатлились, как страны ОДКБ "пришли на выручку" Казахстану

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Тема введения сил ОДКБ в Казахстан была фоном переговоров по безопасности, отметил Рябков
Тема введения сил ОДКБ в Казахстан была фоном переговоров по безопасности, отметил Рябков
Фото: EPA

Действия стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые направили своих военных в Казахстан на фоне массовых протестов в республике, произвели впечатление на США.

Такое мнение 13 января в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ходе переговоров по безопасности в Женеве (между США и РФ) и в Брюсселе (в рамках заседания Совета Россия – НАТО) тема введения сил ОДКБ в Казахстан не звучала, но она "незримо присутствовала, была фоном".

"Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", – сказал Рябков.

По его словам, "американцы себя не сдержали" – "саморазоблачающие комментарии из Вашингтона" показали и "подтвердили многое".

"Но непосредственно в ходе контактов вопрос [миссии ОДКБ в Казахстане] не звучал, но там и времени особо не было", – отметил Рябков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 9 января, что у Штатов есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия.

"Власти в Казахстане должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права", – сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Если русские у вас дома, иногда очень трудно заставить их уйти", – прокомментировал Блинкен введение сил ОДКБ в Казахстан.

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами, сообщало "РИА Новости". Ожидается, что процесс вывода контингента ОДКБ из Казахстана займет "не более 10 дней".

Теги: Россия, США, Казахстан, протесты, военные, МИД России, переговоры, угрозы, миссия, ОДКБ, интервью, Сергей Рябков, войска, протесты в Казахстане 2022
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