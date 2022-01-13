В МИД РФ считают, что США впечатлились, как страны ОДКБ "пришли на выручку" Казахстану

Такое мнение 13 января в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, в ходе переговоров по безопасности в Женеве (между США и РФ) и в Брюсселе (в рамках заседания Совета Россия – НАТО) тема введения сил ОДКБ в Казахстан не звучала, но она "незримо присутствовала, была фоном".
"Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", – сказал Рябков.
По его словам, "американцы себя не сдержали" – "саморазоблачающие комментарии из Вашингтона" показали и "подтвердили многое".
"Но непосредственно в ходе контактов вопрос [миссии ОДКБ в Казахстане] не звучал, но там и времени особо не было", – отметил Рябков.
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 9 января, что у Штатов есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия.
"Власти в Казахстане должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права", – сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Если русские у вас дома, иногда очень трудно заставить их уйти", – прокомментировал Блинкен введение сил ОДКБ в Казахстан.
Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.
Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.
Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.
13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.
В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами, сообщало "РИА Новости". Ожидается, что процесс вывода контингента ОДКБ из Казахстана займет "не более 10 дней".