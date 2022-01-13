В МИД РФ считают, что США впечатлились, как страны ОДКБ "пришли на выручку" Казахстану

Тема введения сил ОДКБ в Казахстан была фоном переговоров по безопасности, отметил Рябков Фото: EPA

Такое мнение 13 января в эфире программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ходе переговоров по безопасности в Женеве (между США и РФ) и в Брюсселе (в рамках заседания Совета Россия – НАТО) тема введения сил ОДКБ в Казахстан не звучала, но она "незримо присутствовала, была фоном".

"Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", – сказал Рябков.

По его словам, "американцы себя не сдержали" – "саморазоблачающие комментарии из Вашингтона" показали и "подтвердили многое".

"Но непосредственно в ходе контактов вопрос [миссии ОДКБ в Казахстане] не звучал, но там и времени особо не было", – отметил Рябков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 9 января, что у Штатов есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия.

"Власти в Казахстане должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права", – сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Если русские у вас дома, иногда очень трудно заставить их уйти", – прокомментировал Блинкен введение сил ОДКБ в Казахстан.