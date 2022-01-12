События в Казахстане отвлекли Путина от вторжения в Украину – депутат Европейского парламента

По ее мнению, Россия не будет действовать на два фронта.

"Путин живет в символике разных юбилеев, годовщины и победобесия, как это называется в России. Это для него классические символы, поэтому он хочет восстановить в своем сердце и в реальности Советский Союз и российскую империю. Он переоценивает свои возможности в этом", – отметила Крамон-Таубадель.

Она отметила, что Путин увидел военную слабость Запада после вывода войск США из Афганистана.

"Теперь зависит все не только от России. От нас многое зависит, как мы определим свою готовность защищать свои страны и такие страны, как Украина", – подчеркнула депутат Европарламента.