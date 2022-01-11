Генеральный секретарь ОДКБ Зась приедет в Казахстан

Зась поедет в Казахстан "для изучения положения дел на месте" Фото: odkb-csto.org

Поездка запланирована "для изучения положения дел на месте". Также Зась встретится с высшим политическим и военным руководством Казахстана и командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ.

"В ходе поездки запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра – и.о. министра иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента – секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных вил Маратом Хусаиновым", – говорится в сообщении.

Также Зась посетит Алматы, где встретится с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания миротворческих сил.