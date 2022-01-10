Венедиктов: Самый большой бенефициарий ввода войск ОДКБ в Казахстан – Лукашенко

"Самый большой бенефициарий ввода – кто? Если вы думаете, [президент РФ Владимир] Путин или [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев? Нет. Александр Григорьевич Лукашенко. А потому что показано, как будет, если народ, часть народа выйдет на улицу с требованием ухода. Войдут войска ОДКБ", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" описал возможный механизм, который, как он считает, может использовать Лукашенко.

"Я обращаюсь как президент страны – члена ОДКБ, говорю о том, что это [устраивают] поляки, или литовцы (лучше литовцы, чем поляки), или эстонцы, и страны ОДКБ – потому что все эти автократы, включая Пашиняна, боятся, что у них будет то же самое, – они вызывают российские войска", – объяснил Венедиктов.

Он предполагает, что складывается ситуация, когда "Лукашенко счастлив".

"Потому что, когда он говорил, что надо войска применять, когда был пик выхода [протестовавших в Беларуси], ему здесь в Кремле говорили: "А как это мы российские войска будем применять?" А теперь понятно как. Распаковали чемоданчик ОДКБ, и стало понятно, что это инструмент внутреннего подавления", – подчеркнул Венедиктов.