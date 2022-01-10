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Венедиктов: Самый большой бенефициарий ввода войск ОДКБ в Казахстан – Лукашенко

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Венедиктов назвал ввод войск ОДКБ "инструментом внутреннего подавления"
Венедиктов назвал ввод войск ОДКБ "инструментом внутреннего подавления"
Фото: ЕРА

От ввода в Казахстан военных стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выигрывает считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Такое мнение выразил 8 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Самый большой бенефициарий ввода – кто? Если вы думаете, [президент РФ Владимир] Путин или [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев? Нет. Александр Григорьевич Лукашенко. А потому что показано, как будет, если народ, часть народа выйдет на улицу с требованием ухода. Войдут войска ОДКБ", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" описал возможный механизм, который, как он считает, может использовать Лукашенко.

"Я обращаюсь как президент страны – члена ОДКБ, говорю о том, что это [устраивают] поляки, или литовцы (лучше литовцы, чем поляки), или эстонцы, и страны ОДКБ – потому что все эти автократы, включая Пашиняна, боятся, что у них будет то же самое, – они вызывают российские войска", – объяснил Венедиктов.

Он предполагает, что складывается ситуация, когда "Лукашенко счастлив".

"Потому что, когда он говорил, что надо войска применять, когда был пик выхода [протестовавших в Беларуси], ему здесь в Кремле говорили: "А как это мы российские войска будем применять?" А теперь понятно как. Распаковали чемоданчик ОДКБ, и стало понятно, что это инструмент внутреннего подавления", – подчеркнул Венедиктов.

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявлял ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана утверждали, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов".

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Казахстан, протесты, Алексей Венедиктов, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, войска, протесты в Казахстане 2022
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