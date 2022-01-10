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В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности. Это третья смерть за день среди силовиков

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Ибраев был начальником технической службы КНБ
Ибраев был начальником технической службы КНБ
Фото: depositphotos.com

В столице Казахстана обнаружили тело полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. Об этом 10 января сообщила пресс-служба КНБ.

"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт… зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Агентство KazTAG сообщило в Facebook, что на теле погибшего начальника технической службы КНБ Ибраева обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В квартире, где проживал Ибраев, было открыто окно кухонной комнаты.

https://www.facebook.com/kaztag/posts/6831397203599561

КНБ осуществляет руководство единой системой органов нацбезопасности Казахстана, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельностью, охраной госграницы, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", а также единую политику в области защиты государственных секретов, отмечается на сайте ведомства.

10 января СМИ сообщали о смерти двух полицейских в Казахстане, один из них – глава областного департамента – покончил с собой.

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января президент Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (в состав входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан). В тот же день в ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан отправят 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов".

Теги: смерть, Казахстан, протесты, беспорядки, расследование, спецслужбы, погибшие, квартира, Нур-Султан, травмы, протесты в Казахстане 2022
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