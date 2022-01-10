В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности. Это третья смерть за день среди силовиков

"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт… зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Агентство KazTAG сообщило в Facebook, что на теле погибшего начальника технической службы КНБ Ибраева обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В квартире, где проживал Ибраев, было открыто окно кухонной комнаты.

КНБ осуществляет руководство единой системой органов нацбезопасности Казахстана, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельностью, охраной госграницы, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", а также единую политику в области защиты государственных секретов, отмечается на сайте ведомства.

10 января СМИ сообщали о смерти двух полицейских в Казахстане, один из них – глава областного департамента – покончил с собой.