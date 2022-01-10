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В Казахстане глава областного департамента полиции покончил с собой – СМИ

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Смерть Сулейменова подтвердили в МВД, но о причинах не говорят
Смерть Сулейменова подтвердили в МВД, но о причинах не говорят
Фото: gov.kz

Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством, сообщило 10 января агентство "Интерфакс-Казахстан". Смерть полицейского подтвердили в акимате (региональной администрации) города Тараз.

"К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются", – сказали в акимате.

Казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что после протестов и столкновений митингующих с силовиками в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело. По какой статье, он не уточнил. "Ему грозил трибунал", – написал журналист.

В МВД страны подтвердили информацию о смерти начальника полиции, но подробности раскрывать не стали. "В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", – цитирует издание Tengrinews сообщение ведомства. 

Tengrinews сообщает о смерти еще одного полицейского в Казахстане – по информации издания, у замначальника управления полиции Турксибского района Алматы полковника Таната Назанова случился инфаркт на рабочем месте. 

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (в состав входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан). В тот же день в ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан отправят 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что пецоперация продолжится до полного уничтожения террористов". 

Теги: смерть, Казахстан, протесты, полиция, беспорядки, самоубийство, силовики, протесты в Казахстане 2022
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