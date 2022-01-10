В Казахстане глава областного департамента полиции покончил с собой – СМИ

Смерть Сулейменова подтвердили в МВД, но о причинах не говорят Фото: gov.kz

"К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются", – сказали в акимате.

Казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что после протестов и столкновений митингующих с силовиками в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело. По какой статье, он не уточнил. "Ему грозил трибунал", – написал журналист.

В МВД страны подтвердили информацию о смерти начальника полиции, но подробности раскрывать не стали. "В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", – цитирует издание Tengrinews сообщение ведомства.

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Tengrinews сообщает о смерти еще одного полицейского в Казахстане – по информации издания, у замначальника управления полиции Турксибского района Алматы полковника Таната Назанова случился инфаркт на рабочем месте.