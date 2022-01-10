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Приказ о стрельбе на поражение в Казахстане должен быть отменен – Блинкен

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Блинкен отметил, что тему войск России в Казахстане могут обсудить на переговорах США и РФ
Блинкен отметил, что тему войск России в Казахстане могут обсудить на переговорах США и РФ
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике и призвал отменить приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об огне на поражение без предупреждения по протестующим. Он говорил об этом в интервью ABC News, опубликованном 9 января.

"Это то, что я решительно отвергаю. Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен", – сказал глава Госдепа.

Госсекретарь США не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ, которые состоятся 10 января. 

Блинкен также заявлял, что у США возникают вопросы, почему власти Казахстана сочли необходимым позвать в страну войска блока Организации Договора о коллективной безопасности, который возглавляет Россия. По его мнению, власти Казахстана должны быть способны поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января официальный Telegram-канал сообщил о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что пецоперация продолжится до полного уничтожения террористов". 

Теги: Россия, США, Казахстан, протесты, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, ОДКБ, протесты в Казахстане 2022
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