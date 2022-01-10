Приказ о стрельбе на поражение в Казахстане должен быть отменен – Блинкен

Блинкен отметил, что тему войск России в Казахстане могут обсудить на переговорах США и РФ Фото: EPA

"Это то, что я решительно отвергаю. Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неверен и должен быть отменен", – сказал глава Госдепа.

Госсекретарь США не исключил, что тема войск России в Казахстане может быть поднята на переговорах США и РФ, которые состоятся 10 января.

Блинкен также заявлял, что у США возникают вопросы, почему власти Казахстана сочли необходимым позвать в страну войска блока Организации Договора о коллективной безопасности, который возглавляет Россия. По его мнению, власти Казахстана должны быть способны поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов.