В Киев прилетел самолет из Казахстана с эвакуированными украинцами

В аэропорту Борисполь в 20.50 приземлился самолет из столицы Казахстана Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook

Корреспонденту Общественного удалось поговорить с одним из пассажиров рейса по имени Саржан. Он рассказал, что из Караганды в Нур-Султан ехал в автомобиле, в Киеве у него пересадка, из столицы Украины он улетит на учебу в Европу.

"Нас было четыре человека в машине. На блокпостах нас проверили и записали наши данные", – отметил пассажир.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 9 января сообщил, что из столицы Нур-Султана вылетел самолет с 33 гражданами Украины на борту. По его словам, следующие рейсы из Казахстана запланированы на 13-е и 16 января.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Air Astana вылетел из Нур-Султана в 16.19 по киевскому времени.

В МИД Украины сегодня заявили, что ищут альтернативный способ возвращения домой граждан страны из Казахстана. На фоне протестов международный аэропорт Алматы не выполняет гражданские рейсы. По информации спикера министерства Олега Николенко, больше всего украинцев – 116 человек – застряли в Алматы.

Министерство иностранных дел 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6 января Николенко рассказал, что с просьбой об эвакуации из Казахстана к дипломатам обратились 43 украинца.