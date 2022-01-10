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"Не дадим реализовать сценарий "цветных революций". Путин рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

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Протесты в Казахстане "не первая и далеко не последняя" попытка вмешательства извне, сказал Путин
Протесты в Казахстане – "не первая и далеко не последняя" попытка вмешательства извне, сказал Путин
Фото: kremlin.ru

Войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Об этом 10 января в ходе сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", – сказал Путин.

По его мнению, протесты в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне".

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых "цветных революций", – отметил глава Кремля.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

В тот же день МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, протесты, военные, революция, угрозы, беспорядки, миротворцы, президент, безопасность, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, войска, заседание, протесты в Казахстане 2022
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