"Не дадим реализовать сценарий "цветных революций". Путин рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

Протесты в Казахстане – "не первая и далеко не последняя" попытка вмешательства извне, сказал Путин Фото: kremlin.ru

Об этом 10 января в ходе сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", – сказал Путин.

По его мнению, протесты в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне".

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых "цветных революций", – отметил глава Кремля.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.