"Не дадим реализовать сценарий "цветных революций". Путин рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

Об этом 10 января в ходе сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана", – сказал Путин.
По его мнению, протесты в Казахстане – "не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне".
"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых "цветных революций", – отметил глава Кремля.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.
В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.
Силы ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.
5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.
Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.
В тот же день МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300.
По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов".