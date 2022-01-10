Президент Казахстана назвал протесты в стране госпереворотом, а страны ОДКБ – боевым братством

Токаев заявил, что ведущие мировые СМИ неправильно трактуют применение сил ОДКБ и ситуацию в Казахстане в целом Фото: ЕРА

Токаев заявил, что случившийся в Казахстане кризис стал самым масштабным за всю 30-летнюю историю независимости страны.

Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину.

"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну", – сказал Токаев.

Президент Казахстана также упомянул лидеров Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана Александра Лукашенко, Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова, назвав их "политическим и боевым братством".

Токаев подчеркнул, что ведущие мировые СМИ неправильно трактуют применение сил ОДКБ и ситуацию в Казахстане в целом.

Власть не применяет оружие против мирных демонстрантов, заверил он.

"Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженные силы против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе прошли мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Сначала они выдавали себя за мирных демонстрантов. Ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города", – сказал Токаев.

Он заверил, что в ближайшее время Казахстан "представит на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии" против страны.