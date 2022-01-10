Кыргызстан эвакуировал более 150 своих граждан из Казахстана, известно о пятерых задержанных кыргызстанцах

С начала протестов Кыргызстан эвакуировал из Казахстана более 150 человек Фото: mfa.gov.kg

"9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращены на родину 14 граждан Кыргызской Республики, в том числе женщины и дети", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в связи с отменой регулярного авиасообщения в международном аэропорту столицы Казахстана Нур-Султана посольство Кыргызстана работает над возвращением домой железнодорожным путем еще 15 граждан республики.

Как уточнили в МИД Кыргызстана 10 января, ранее (6 января) министерство организовало эвакуацию 42 своих граждан, находившихся в Алматы. 7 января министерство попросило казахстанскую сторону открыть закрытый пограничный пост "Кордай", чтобы более 100 граждан Кыргызской Республики могли вернуться домой. Переговоры прошли успешно.

"По состоянию на 9 января министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан 5 граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной", – говорится в сообщении.

Отдельно упомянуто, что 9 января МИД пригласил посла Казахстана Рапиля Жошыбаева, ему вручили ноту по вопросу задержания музыканта Викрама Рузахунова

"Министерством прорабатывается вопрос с казахстанской стороной об освобождении Рузахунова в ближайшее время", – отметили в МИД.

Государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и "Хабар 24" 9 января показали видео с задержанным, "признавшимся" в участии в митинге за $200. Им оказался известный пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека, исполнительный директор фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна" Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы.