Миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнется вывод контингента – Токаев

Власти Казахстана решили, что миротворческий контингент можно выводить из страны Фото: EPA

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", – сказал Токаев.

По его словам, процесс вывода контингента "займет не более 10 дней".

Токаев также продолжает заявлять, что беспорядок в стране – результат деятельности террористов. В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что "следует найти и наказать всех боевиков и их пособников", и задал вопрос, "почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельности их командного пункта".