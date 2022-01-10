МИД Украины о войсках ОДКБ в Казахстане: Их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока

В МИД Украины отметили, что "внимательно следят" за развитием ситуации в Казахстане Фото: depositphotos.com

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", – говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что "внимательно следят за развитием ситуации в Республике Казахстан" и "осуждают насилие, которое вспыхнуло в некоторых казахских городах и привело к многочисленным жертвам".

"В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", – подчеркивается в заявлении.

В украинском МИД добавили, что "держат на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы". В ведомстве рекомендовали гражданам Украины, находящимся в Казахстане, "оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны".

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

По словам президента РФ Владимира Путина, войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Президент Казахстана назвал протесты в стране госпереворотом.