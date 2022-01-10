Токаев заявил об атаке "международных террористов", которые забирали тела своих бойцов с мест боев и из моргов

По словам Токаева, "разрушительные замыслы" для Казахстана готовились, "возможно, не один год", и действия "боевиков" якобы координировались из одного центра, а Алматы был выбран как "основная цель" потому, что это крупнейший город страны и это "открыло бы путь к захвату сначала юга страны, а потом и всего Казахстана", отмечает агентство.

"Предоставил Токаев и новые подробности. Оказывается, в атаке принимали участие международные террористы, которые забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов. Доказательства этому власти республики обещают предоставить позже", – пишет РБК.

Другие участники саммита "сомнению слова Токаева не подвергали".