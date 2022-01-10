Матчи сборных Украины и Казахстана по футзалу отменили из-за ситуации в азиатской стране

"Ассоциация футзала Украины получила письмо от Федерации футбола Казахстана, в котором говорилось, что из-за введения чрезвычайного положения на территории страны сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты. Поэтому поединки [...] не состоятся", – сказано в сообщении.

В Украинской ассоциации футбола отметили, что матчи с Казахстаном планировались украинцами в рамках подготовки к финальному турниру Евро 2022, который стартует 19 января в Нидерландах.