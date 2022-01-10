"Кемель Жанаевич". Путин не смог вспомнить имя Токаева и придумал президенту Казахстана новое

Путин попытался вспомнить имя Токаева, но не сумел этого сделать Фото: kremlin.ru

Заседание в режиме видеоконференции, в котором приняли участие лидеры стран ОДКБ, транслировал ТАСС.

"Что касается ситуации в Казахстане: всем известно, что президент Казахстана", – после этой фразы Путина возникла небольшая пауза.

Президент РФ попытался вспомнить имя Токаева, но не сумел этого сделать.

"Кемель Жанаевич", – выдумал Путин, сказав это неразборчиво.

При этом на сайте Кремля прямая речь Путина опубликована без ошибок.

"Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его – братская для нас – страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету", – процитировал Путина сайт президента РФ.

Как отмечает "Собеседник", Путин уже не первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его другим именем – Шариманом, писал Kaktus Media.

Лидеры стран ОДКБ в ходе видеоконференции 10 января обсудили "меры по нормализации" ситуации в Казахстане. По словам Путина, войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Президент Казахстана назвал протесты в стране госпереворотом.