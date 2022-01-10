"Его электропиано стоит, как автомобиль". Друзья музыканта из Кыргызстана назвали "бредом" историю о $200 за участие в беспорядках в Казахстане

По его словам, Рузахунова он знает больше 20 лет и такое заявление могло быть сделано "под давлением".

Тодоров объяснил, что музыка для Рузахунова – "основной заработок", он не бедствует, и только "его электропиано стоит, как автомобиль", не считая других синтезаторов.

"О каких там $200 могла идти речь за участие в беспорядках? Бред, да и только", – считает Тодоров.

Он подчеркнул, что его друг не участвовал в протестах и тогда, когда они проходили в Кыргызстане.

Тодоров отметил, что Рузахунов часто ездил в Алматы в Казахстане, чтобы выступить на концертах и корпоративах.

По словам музыканта, они с Рузахуновым зарабатывали по $200 "за два дня" выступлений в казахстанском городе Капшагай.

9 января государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и "Хабар 24" опубликовали со ссылкой на МВД страны видео допроса одного из задержанных в Алматы, который, как утверждается, прилетел из Кыргызстана, чтобы за деньги участвовать в протестах. Он оказался известным музыкантом. Кыргызстан направил ноту протеста из-за его задержания.

10 января стало известно, что Рузахунова освободили из-под стражи.