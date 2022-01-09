Президент Кыргызстана отреагировал на задержание в Казахстане музыканта Рузахунова

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран, – отметил Жапаров. – Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участия в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности".

По словам Жапарова, в Бишкеке "владеют полной информацией о происходящих событиях в Казахстане".

"Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", – подчеркнул президент Кыргызстана.

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Государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и "Хабар 24" 9 января показали видео с задержанным, "признавшимся" в участии в митинге за $200. Им оказался пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека, исполнительный директор фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна" Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы.

В связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил ноту Казахстану, сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.