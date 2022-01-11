В Казахстане задержаны почти 10 тыс. человек – МВД

"9900 человек задержано правоохранителями", – говорится в сообщении.
Как доложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву силовики в ходе онлайн-заседания оперативного штаба 11 января, со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщается на сайте президента. С докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета нацбезопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.
"По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел", – говорится в сообщении.
За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо.
Кроме того, органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.
"По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется", – сообщает пресс-служба президента.
2 января в Казахстане начались митинги. Сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.
4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. На заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан решили отправить 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявлял ее генсек Станислав Зась.
Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.
Утром 9 января в МВД Казахстана утверждали, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.
9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.
У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.