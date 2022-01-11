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В Казахстане задержаны почти 10 тыс. человек – МВД

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"Ситуация в стране в целом стабилизируется", заявили в Комитете нацбезопасности Казахстана
"Ситуация в стране в целом стабилизируется", – заявили в Комитете нацбезопасности Казахстана
Фото: EPA

В результате беспорядков в Казахстане число задержанных достигло 9,9 тыс. человек. Об этом сообщает утром 11 января правительственный Telegram-канал Coronavirus2020.kz со ссылкой на МВД страны.

"9900 человек задержано правоохранителями", – говорится в сообщении. 

Как доложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву силовики в ходе онлайн-заседания оперативного штаба 11 января, со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщается на сайте президента. С докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета нацбезопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.

"По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел", – говорится в сообщении. 

За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. 

Кроме того, органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора. 

"По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется", – сообщает пресс-служба президента. 

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги. Сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. На заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан решили отправить 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявлял ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана утверждали, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

Теги: Казахстан, протесты, прокуратура, беспорядки, правоохранители, расследование, задержание, уголовное дело, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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