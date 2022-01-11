В Казахстане задержаны почти 10 тыс. человек – МВД

"Ситуация в стране в целом стабилизируется", – заявили в Комитете нацбезопасности Казахстана Фото: EPA

"9900 человек задержано правоохранителями", – говорится в сообщении.

Как доложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву силовики в ходе онлайн-заседания оперативного штаба 11 января, со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщается на сайте президента. С докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета нацбезопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны.

"По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел", – говорится в сообщении.

За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо.

Кроме того, органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.

"По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется", – сообщает пресс-служба президента.