"Миротворцы" от ОДКБ заявили, что уже разрабатывают план, как покинуть Казахстан

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач [...] будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой", – сказал Сердюков.

Он отметил, что возвращаться военные будут самолетами воздушно-космических сил России.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

По словам президента РФ Владимира Путина, войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.

Президент Казахстана называет протесты в стране госпереворотом.