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Токаев заявил, что разбогатевшим "благодаря" Назарбаеву казахстанцам пришло время помогать народу

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Токаев упомянул о лицах, которые "остаются в тени"
Токаев упомянул о лицах, которые "остаются в тени"
Фото: ЕРА

"Богатых даже по международным меркам" граждан Казахстана, которые разбогатели при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве, следует привлечь к "системной" помощи народу. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января на заседании парламента, информирует РБК.

"Благодаря первому президенту-елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. [...] Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – сказал глава государства.

По его словам, правительство согласует с "кругом компаний" размер ежегодных взносов, которые они будут платить в государственный фонд.

"Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, остаются в тени", – подчеркнул Токаев.

Он также заявил, что Банк развития Казахстана "по сути превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы", и что все причастные к этому известны "пофамильно".

В числе поручений, которые выдал Токаев, – приказ прекратить уплату частной компании "Оператор РОП" утильсбора автопроизводителями, официальными импортерами и частными лицами, желающими ввезти автомобили в Казахстан.

"Оператор РОП" связан с младшей дочерью Назарбаева Алией, она была первым учредителем компании, писало в ноябре 2021 года издание KZ.media.

Токаев также заявил, что делиться с государством частью прибыли следует горнорудному и нефтегазовому сектору. "Радио Азаттык" отмечает, что "эти отрасли, как известно многим в стране, находятся в руках близких родственников и приближенных бывшего президента".

Президент Казахстана также потребовал от прокуратуры и других органов власти "навести порядок" на таможне, в частности на границе с Китаем. Радиостанция подчеркивает, что "там поток товаров, по мнению многих в стране, контролируют родственники экс-президента".

Сегодня в Казахстане назначили новый состав правительства.

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

Теги: Казахстан, протесты, прокуратура, правительство, таможня, Нурсултан Назарбаев, парламент, финансы, президент, власть, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
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