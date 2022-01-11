Токаев заявил, что разбогатевшим "благодаря" Назарбаеву казахстанцам пришло время помогать народу

Токаев упомянул о лицах, которые "остаются в тени" Фото: ЕРА

"Благодаря первому президенту-елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. [...] Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – сказал глава государства.

По его словам, правительство согласует с "кругом компаний" размер ежегодных взносов, которые они будут платить в государственный фонд.

"Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, остаются в тени", – подчеркнул Токаев.

Он также заявил, что Банк развития Казахстана "по сути превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы", и что все причастные к этому известны "пофамильно".

В числе поручений, которые выдал Токаев, – приказ прекратить уплату частной компании "Оператор РОП" утильсбора автопроизводителями, официальными импортерами и частными лицами, желающими ввезти автомобили в Казахстан.

"Оператор РОП" связан с младшей дочерью Назарбаева Алией, она была первым учредителем компании, писало в ноябре 2021 года издание KZ.media.

Токаев также заявил, что делиться с государством частью прибыли следует горнорудному и нефтегазовому сектору. "Радио Азаттык" отмечает, что "эти отрасли, как известно многим в стране, находятся в руках близких родственников и приближенных бывшего президента".

Президент Казахстана также потребовал от прокуратуры и других органов власти "навести порядок" на таможне, в частности на границе с Китаем. Радиостанция подчеркивает, что "там поток товаров, по мнению многих в стране, контролируют родственники экс-президента".

Сегодня в Казахстане назначили новый состав правительства.