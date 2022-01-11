Украинцев нет среди задержанных или пострадавших в ходе протестов в Казахстане – МИД

В МИД рассказали, сколько украинцев обратились за помощью по возвращению домой Фото: depositphotos.com

Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны, рассказал он.

Николенко также рассказал, что в посольство Украины в Казахстане за помощью в репатриации обратились около 150 граждан Украины.

9 января из Казахстана в Украину прибыл самолет с 33 украинцами на борту. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13-е и 16 января, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.