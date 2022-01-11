Украинцев нет среди задержанных или пострадавших в ходе протестов в Казахстане – МИД

Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны, рассказал он.
Николенко также рассказал, что в посольство Украины в Казахстане за помощью в репатриации обратились около 150 граждан Украины.
9 января из Казахстана в Украину прибыл самолет с 33 украинцами на борту. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13-е и 16 января, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.
Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.
9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – убито 26 человек – и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.
У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.