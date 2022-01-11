Около 150 украинцев обратились за помощью в возвращении из Казахстана – МИД Украины

МИД: Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины Фото: depositphotos.com

"Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане. Около 150 граждан обратились в украинское посольство за помощью в возвращении на Родину. В то же время в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана", – сказал он.

По его словам, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний.

"На 13-е и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане", – заявил Николенко.

Спикер также сообщил о восстановлении транспортного сообщения, в том числе железнодорожного, между крупными казахстанскими городами.

"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана", – заявил он.

В МИД рекомендуют украинцам, которые желают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

"По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно", – сообщил Николенко.

9 января из Казахстана в Украину прибыл самолет с 33 украинцами на борту. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13-е и 16 января, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.