"Казахстан переживает иностранное вторжение". В Киеве люди вышли на акцию в поддержку протестующих в Казахстане

На митинг в Киеве вышли украинцы и белорусы Фото: suspilne.media

Участники акции требовали, чтобы власти Казахстана обнародовали правду о событиях в стране. Они также осудили введение войск Организации договора о коллективной безопасности, которое оценивают как военную интервенцию.

Фото: suspilne.media

"Казахстан переживает иностранное вторжение, в первую очередь – российских войск. Те из нас, кто знают историю подавления войсками Варшавского договора "Пражской весны" 1968 года, не могут не видеть абсолютно очевидных параллелей", – заявил один из участников акции.

К митингу присоединились и граждане Беларуси. Одна из участниц акции Карина Потемкина, которая приехала в Украину из Беларуси в конце 2021 года, сказала Общественному, что считает нынешнюю ситуацию в Казахстане худшей, чем была в Беларуси во время массовых акций протеста в 2020 году.

"У нас в Беларуси были случаи гибели протестующих, которые, так сказать, были спровоцированы насилием со стороны правоохранительных органов. У нас хотя бы не вводили никаких миротворцев... Я думаю, что это ужасно, когда у тебя на родине какие-то люди, пришедшие в рамках какого-то документа, имеют право стрелять в мирных людей", – заявила Потемкина.

Это уже не первая акция в Киеве в поддержку протестующих в Казахстане.