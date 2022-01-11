В Казахстане назначили нового премьера

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", – говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.

Кандидатуру Смаилова, выдвинутую президентом на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента 11 января, поддержали все 89 присутствовавших депутатов, сообщает агентство "Фергана".

На заседании парламента новый премьер пообещал продолжать экономические и социальные инициативы, заложенные Токаевым, и прислушиваться к просьбам и требованиям казахстанцев.

Смаилову 49 лет. С 1999-го по 2003-й, а также с 2009-го по 2014 год возглавлял Агентство по статистике Казахстана. С 2015-го по 2018 год был помощником президента.

С сентября 2018-го до отставки правительства в феврале 2019 года занимал должность министра финансов. В феврале 2019 года стал первым заместителем премьер-министра – министром финансов, а с мая 2020 – только первым вице-премьером.

5 января 2022 года был назначен и.о. премьера вместо ушедшего в отставку вместе со всем кабинетом на фоне протестов Аскара Мамина.