В Казахстане назначили новое правительство. Больше половины министров, включая глав минобороны и МВД, остались прежними

Ранее сегодня в Казахстане был назначен глава правительства, им стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.
Должности вице-премьеров сохранили: Роман Скляр (стал первым вице-премьером), Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди. Тлеуберди также остался главой МИД республики.
За Бахытом Султановым остается должность министра торговли и интеграции, в дополнение к ней он получил пост вице-премьера.
Свои посты сохранили: глава Минобороны Мурат Бектанов, глава МВД – Ерлан Тургумбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, глава Минфина Ерулан Жамаубаев, глава МЧС Юрий Ильин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бадат Мусин, глава Минэкологии Сериккали Брекешев.
В числе вновь назначенных – министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. Ранее она была вице-министром здравоохранения.
Среди новых членов кабинета министров – Умаров Аскар, который возглавил министерство информации и общественного развития. До назначения он был вице-министром информации и общественного развития Казахстана.
Канат Мусин назначен министром юстиции Казахстана. С июня 2021 года и по настоящее время 56-летний Мусин возглавлял судебную коллегию по административным делам Верховного суда Казахстана, был судьей Верховного суда.
Министром индустрии и инфраструктурного развития стал Каирбек Ускенбаев. Ранее он был первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.
Министром культуры и спорта стал занимавший ранее должность первого заместителя руководителя администрации президента Даурен Абаев.
Министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров. Он был замглавы этого министерства.
Министром энергетики стал Болат Акчулаков, до назначения он занимал должность управляющего директора по управлению активами госфонда "Самрук-Казына".
Первое заседание нового правительства Казахстана состоится утром 12 января, сообщается на сайте премьер-министра.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.
Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.
Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.
9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.
У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.