В Казахстане назначили новое правительство. Больше половины министров, включая глав минобороны и МВД, остались прежними

Первое заседание нового правительства Казахстана пройдет на следующий день после назначения Фото: primeminister.kz

Ранее сегодня в Казахстане был назначен глава правительства, им стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Должности вице-премьеров сохранили: Роман Скляр (стал первым вице-премьером), Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди. Тлеуберди также остался главой МИД республики.

За Бахытом Султановым остается должность министра торговли и интеграции, в дополнение к ней он получил пост вице-премьера.

Свои посты сохранили: глава Минобороны Мурат Бектанов, глава МВД – Ерлан Тургумбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, глава Минфина Ерулан Жамаубаев, глава МЧС Юрий Ильин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бадат Мусин, глава Минэкологии Сериккали Брекешев.

В числе вновь назначенных – министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. Ранее она была вице-министром здравоохранения.

Среди новых членов кабинета министров – Умаров Аскар, который возглавил министерство информации и общественного развития. До назначения он был вице-министром информации и общественного развития Казахстана.

Канат Мусин назначен министром юстиции Казахстана. С июня 2021 года и по настоящее время 56-летний Мусин возглавлял судебную коллегию по административным делам Верховного суда Казахстана, был судьей Верховного суда.

Министром индустрии и инфраструктурного развития стал Каирбек Ускенбаев. Ранее он был первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Министром культуры и спорта стал занимавший ранее должность первого заместителя руководителя администрации президента Даурен Абаев.

Министром национальной экономики назначен Алибек Куантыров. Он был замглавы этого министерства.

Министром энергетики стал Болат Акчулаков, до назначения он занимал должность управляющего директора по управлению активами госфонда "Самрук-Казына".

Первое заседание нового правительства Казахстана состоится утром 12 января, сообщается на сайте премьер-министра.