Глава ОБСЕ выразил сожаление по поводу многих жертв насилия в Казахстане за последнюю неделю

"Министр Рау выразил сожаление по поводу многих жертв насилия за последнюю неделю и подчеркнул необходимость соблюдения обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека. Казахстан на протяжении многих лет является важным государством – участником ОБСЕ и активным партнером в Центральной Азии. Председатель ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации или подстрекательству к насилию", – говорится в сообщении.

Рау предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ при соблюдении обязательств в рамках ОБСЕ, в том числе через офис программ ОБСЕ в Нур-Султане.

"Министр Тлеуберди представил текущую информацию о ситуации в Казахстане, коснувшись также продолжающейся миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он выразил приверженность президента и правительства уважению и соблюдению всех международных обязательств, в том числе в отношении прав человека и основных свобод", – сообщили в пресс-службе.