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Глава ОБСЕ выразил сожаление по поводу многих жертв насилия в Казахстане за последнюю неделю

Рау (на фото) провел разговор с Тлеуберди 10 января
Рау (на фото) провел разговор с Тлеуберди 10 января
Фото: EPA

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время телефонного разговора с врио министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди 10 января подчеркнул необходимость соблюдения страной обязательств, взятых в рамках ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Министр Рау выразил сожаление по поводу многих жертв насилия за последнюю неделю и подчеркнул необходимость соблюдения обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека. Казахстан на протяжении многих лет является важным государством – участником ОБСЕ и активным партнером в Центральной Азии. Председатель ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации или подстрекательству к насилию", – говорится в сообщении.

Рау предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ при соблюдении обязательств в рамках ОБСЕ, в том числе через офис программ ОБСЕ в Нур-Султане.

"Министр Тлеуберди представил текущую информацию о ситуации в Казахстане, коснувшись также продолжающейся миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он выразил приверженность президента и правительства уважению и соблюдению всех международных обязательств, в том числе в отношении прав человека и основных свобод", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Казахстан, ОБСЕ, реформы, Збигнев Рау, протесты в Казахстане 2022
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