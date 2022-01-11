В Казахстане военные подавляли протесты в голубых касках миротворцев. ООН на это разрешение не давала

"Военнослужащие в Казахстане замечены в касках ООН. Это какая-то темная форма троллинга?" – подписал тогда фото Ханрахан.
Troops in #Kazakhstan seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? pic.twitter.com/fbjwt2VF3U— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) January 9, 2022
Представитель миротворческой миссии ООН 10 января подтвердил "Радио Азаттык" по электронной почте, что вооруженные люди в голубых касках, замеченные на изображениях, не были частью миротворческой миссии ООН. В миссии добавили, что передали их обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана.
Пресс-секретарь заявил, что "страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия ООН только тогда, когда они выполняют мандатные задачи в качестве миротворцев ООН".
В казахстанских вооруженных силах есть поддерживаемое ООН подразделение англоговорящих миротворцев, известное как КАЗБАТ, которому разрешено носить голубые каски ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии ООН, отмечает "Радио Азаттык".
Представитель министерства обороны Казахстана в Алматы 10 января заявил, что солдаты в голубых касках – часть батальона КАЗБАТ, и признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а выполняли миссию по "охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий".
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, а 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована".
9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.
У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.