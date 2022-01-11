В Казахстане военные подавляли протесты в голубых касках миротворцев. ООН на это разрешение не давала

Военные в касках не были частью миротворческой миссии ООН Фото: Jake Hanrahan / Twitter

"Военнослужащие в Казахстане замечены в касках ООН. Это какая-то темная форма троллинга?" – подписал тогда фото Ханрахан.

Troops in #Kazakhstan seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? pic.twitter.com/fbjwt2VF3U — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) January 9, 2022

Представитель миротворческой миссии ООН 10 января подтвердил "Радио Азаттык" по электронной почте, что вооруженные люди в голубых касках, замеченные на изображениях, не были частью миротворческой миссии ООН. В миссии добавили, что передали их обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана.

Пресс-секретарь заявил, что "страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия ООН только тогда, когда они выполняют мандатные задачи в качестве миротворцев ООН".

В казахстанских вооруженных силах есть поддерживаемое ООН подразделение англоговорящих миротворцев, известное как КАЗБАТ, которому разрешено носить голубые каски ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии ООН, отмечает "Радио Азаттык".

Представитель министерства обороны Казахстана в Алматы 10 января заявил, что солдаты в голубых касках – часть батальона КАЗБАТ, и признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а выполняли миссию по "охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий".