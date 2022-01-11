Токаев раскритиковал фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", который связывают с Назарбаевым

Если "Самрук-Казына" не удастся реформировать, его надо закрыть, считает Токаев Фото: EPA

Токаев отметил, что от эффективного функционирования "Самрук-Казыны", активы которого составляют около 60% ВВП Казахстана, напрямую зависит развитие всей экономики страны, сообщает "Курсив".

"Важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда и иных национальных компаний", – заявил он.

Токаев напомнил, что "Самрук-Казына" играет ключевую роль в управлении стратегическими активами Казахстана.

"Поручаю правительству совместно с агентством стратегического планирования и реформ разработать предложения по коренной реформе квазигосударственного сектора. Если невозможно реформировать фонд, такой структуры не должно быть в нашей экономике", – заключил президент Казахстана.