Российские СМИ пишут, что Токаев назначил "русофоба" министром информации Казахстана

Назначение Умарова российские журналисты считают "неоднозначным жестом" Токаева по отношению к России.

Они припомнили, что казахстанский политик "оскорбительно высказывался" о праздновании в России "непонятного Дня Победы".

Российские СМИ также пишут, что Умаров "оказывает активную поддержку казахским националистам" и помогал организатору "языковых патрулей", участники которых проверяли в магазинах и государственных учреждениях, говорят ли там на казахском, а россиян называли "гастарбайтерами".

Telegram-канал Readovka приводит другие слова Умарова, сказанные в адрес россиян: "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит".

До назначения министром Умаров был вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Новое правительство Токаев назначил 11 января.