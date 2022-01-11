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Российские СМИ пишут, что Токаев назначил "русофоба" министром информации Казахстана

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Умаров был заместителем министра
Умаров был заместителем министра
Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность министра информации и общественного развития Аскара Умарова. Российские СМИ, в частности "Московский комсомолец", называют его "уличенным в русофобии".

Назначение Умарова российские журналисты считают "неоднозначным жестом" Токаева по отношению к России.

Они припомнили, что казахстанский политик "оскорбительно высказывался" о праздновании в России "непонятного Дня Победы".

Российские СМИ также пишут, что Умаров "оказывает активную поддержку казахским националистам" и помогал организатору "языковых патрулей", участники которых проверяли в магазинах и государственных учреждениях, говорят ли там на казахском, а россиян называли "гастарбайтерами".

Telegram-канал Readovka приводит другие слова Умарова, сказанные в адрес россиян: "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит".

До назначения министром Умаров был вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Новое правительство Токаев назначил 11 января.

Контекст:

В начале января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. 

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.

Теги: Россия, СМИ, Казахстан, протесты, диаспора, правительство, политика, националисты, журналисты, русофобия, Касым-Жомарт Токаев, назначение, гастарбайтер, протесты в Казахстане 2022
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