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США призвали силы ОДКБ покинуть Казахстан, как того просит его правительство

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США призвали силы ОДКБ оперативно покинуть Казахстан
США призвали силы ОДКБ оперативно покинуть Казахстан
Фото: Минобороны России / Facebook

Соединенные Штаты приветствуют заявление о завершении миссии в Казахстане военных Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге 11 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы приветствуем сообщения об успокоении [ситуации] в Алматы. Мы также приветствуем объявление президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева о том, что коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнили свою миссию, – сказал Прайс. – До тех пор, пока этот процесс не будет завершен, пока миротворческие силы ОДКБ не выведены, мы будем продолжать призывать все миротворческие силы соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросило правительство Казахстана".

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента. По его словам, процесс вывода контингента "займет не более 10 дней".

Сердюков рассказал, что командование сил ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой, подчеркнул Сердюков.

11–13 января Казахстан посетит генсек ОДКБ Станислав Зась.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, а 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована".

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

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