США призвали силы ОДКБ покинуть Казахстан, как того просит его правительство

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы приветствуем сообщения об успокоении [ситуации] в Алматы. Мы также приветствуем объявление президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева о том, что коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнили свою миссию, – сказал Прайс. – До тех пор, пока этот процесс не будет завершен, пока миротворческие силы ОДКБ не выведены, мы будем продолжать призывать все миротворческие силы соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросило правительство Казахстана".

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента. По его словам, процесс вывода контингента "займет не более 10 дней".

Сердюков рассказал, что командование сил ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой, подчеркнул Сердюков.

11–13 января Казахстан посетит генсек ОДКБ Станислав Зась.