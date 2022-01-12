Бежавший из Казахстана оппозиционер уверен, что протесты в стране возобновятся

Он не назвал время, когда это может произойти, но считает, что если войска Организации договора коллективной безопасности не покинут Казахстан, это произойдет до конца 2022 года.

Аблязов, выступивший на днях с заявлением, что ДВК является координатором протестов в Казахстане, рассказал, что к первым протестам 2 января против повышения цены на газ его движение отношения не имеет – они произошли стихийно.

"Мы не являемся организаторами первого протеста в городах Жанаозен и Актау. У нас политическая организация, поэтому наша задача – любой протест тиражировать, развернуть против режима, объединить. 4 января уже пошел процесс, мы публично поделились нашими контактами и заявили, что будем координировать митинги по всей стране", – сказал он.

Как отметил Аблязов, поскольку в Казахстане ДВК считается экстремистской организацией, ее основной штаб находится в Киеве. Однако лидер движения затруднился назвать даже приблизительное количество его сторонников.

Сам же Аблязов, по его словам, в 2020 году получил политическое убежище во Франции. В то же время экс-банкир утверждает, что годами готовил жителей страны к свержению власти с помощью антиправительственной агитации через соцсети.

"Все это время мы занимались дискредитацией режима, я снимал фильмы о том, как его представители воруют, показывал счета, недвижимость", – утверждает Аблязов.

Аблязов с 2009 года находится за пределами Казахстана и является фигурантом многочисленных уголовных производств. В частности, в Казахстане он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации в 2004 году убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татышева, а в России – к 15 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях и хищении денег.

В 2013 году он был арестован во Франции. В течение нескольких лет правительство Франции пыталось решить вопрос с экстрадицией экс-банкира, добиться которой пытались Казахстан, Россия и Украина. В 2015 году правительство Франции отказалось его выдавать России из-за вероятных политических мотивов Москвы.