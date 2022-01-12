Бежавший из Казахстана оппозиционер уверен, что протесты в стране возобновятся

Он не назвал время, когда это может произойти, но считает, что если войска Организации договора коллективной безопасности не покинут Казахстан, это произойдет до конца 2022 года.
Аблязов, выступивший на днях с заявлением, что ДВК является координатором протестов в Казахстане, рассказал, что к первым протестам 2 января против повышения цены на газ его движение отношения не имеет – они произошли стихийно.
"Мы не являемся организаторами первого протеста в городах Жанаозен и Актау. У нас политическая организация, поэтому наша задача – любой протест тиражировать, развернуть против режима, объединить. 4 января уже пошел процесс, мы публично поделились нашими контактами и заявили, что будем координировать митинги по всей стране", – сказал он.
Как отметил Аблязов, поскольку в Казахстане ДВК считается экстремистской организацией, ее основной штаб находится в Киеве. Однако лидер движения затруднился назвать даже приблизительное количество его сторонников.
Сам же Аблязов, по его словам, в 2020 году получил политическое убежище во Франции. В то же время экс-банкир утверждает, что годами готовил жителей страны к свержению власти с помощью антиправительственной агитации через соцсети.
"Все это время мы занимались дискредитацией режима, я снимал фильмы о том, как его представители воруют, показывал счета, недвижимость", – утверждает Аблязов.
Аблязов с 2009 года находится за пределами Казахстана и является фигурантом многочисленных уголовных производств. В частности, в Казахстане он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации в 2004 году убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татышева, а в России – к 15 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях и хищении денег.
В 2013 году он был арестован во Франции. В течение нескольких лет правительство Франции пыталось решить вопрос с экстрадицией экс-банкира, добиться которой пытались Казахстан, Россия и Украина. В 2015 году правительство Франции отказалось его выдавать России из-за вероятных политических мотивов Москвы.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.
Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, а 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована".
9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.
По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.
Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.