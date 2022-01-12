Совершивший суицид начальник полиции в Казахстане приказывал не открывать огонь по участникам беспорядков – СМИ

По их словам, сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5-го на 6 января, когда на управление была совершена атака. Как рассказали полицейские, при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

Подчиненные Сулейменова уверены, что в его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения.

Сослуживцы рассказывают, что участники беспорядков заранее взяли с собой "болгарки", с помощью которых вскрыли металлические двери в оружейную комнату. Арсенал полицейских оказался в руках злоумышленников.

О смерти Сулейменова стало известно 10 января. Журналисты писали, что после протестов и столкновений митингующих с силовиками в отношении полицейского возбудили уголовное дело.