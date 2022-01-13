ГОРДОН
 
 
МИР

В трех областях Казахстана отменили режим чрезвычайного положения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Токаев ввел режим ЧП в Казахстане 5 января
Токаев ввел режим ЧП в Казахстане 5 января
Фото: ЕРА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в трех областях страны. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Накануне Токаев подписал три указа об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, в Западно-Казахстанской и в Северо-Казахстанской областях.

Согласно документам, режим ЧП в этих регионах Казахстана перестал действовать 13 января с 7.00 по местному времени (3.00 по киевскому времени).

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан.

Теги: Казахстан, протесты, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Тело огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
"Орех", "Просто жесть". Каменских крупным планом показала пятую точку в стрингах
"Орех", "Просто жесть". Каменских крупным планом показала пятую точку в стрингах
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура – огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (532287)
2
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (93330)
3
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (57787)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (57602)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (48306)
6
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (40514)
7
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (36231)
8
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (35566)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS