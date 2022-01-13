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В Казахстане по делу о госизмене задержали бывших заместителей главы Комитета нацбезопасности

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Дело расследует КНБ
Дело расследует КНБ
Фото: Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті / Facebook

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проинформировал 13 января о задержании двух бывших заместителей главы своего ведомства Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.

Расследованием занимается само КНБ.

"Продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ [Карима] Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий. По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов и заместитель председателя КНБ Ергожин", – говорится в сообщении.

Бывшего премьер-министра Казахстана Масимова задержали 8 января, он генерал-лейтенант национальной безопасности.

Как отмечает "Русская служба BBC", своего поста Масимов лишился в разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем КНБ Ермека Сагимбаева.

Контекст:

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при предыдущем президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром – сначала в 2007–2012 годах, а затем в 2014–2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Теги: Казахстан, расследование, госизмена, задержание, протесты в Казахстане 2022
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