В Казахстане по делу о госизмене задержали бывших заместителей главы Комитета нацбезопасности

Расследованием занимается само КНБ.

"Продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ [Карима] Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий. По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов и заместитель председателя КНБ Ергожин", – говорится в сообщении.

Бывшего премьер-министра Казахстана Масимова задержали 8 января, он генерал-лейтенант национальной безопасности.

Как отмечает "Русская служба BBC", своего поста Масимов лишился в разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем КНБ Ермека Сагимбаева.