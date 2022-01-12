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Глава Россотрудничества о назначенном министре информации Казахстана: Не сотрудничаем с русофобской дрянью

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СМИ РФ приписывают Умарову "оскорбительные высказывания" о россиянах
СМИ РФ приписывают Умарову "оскорбительные высказывания" о россиянах
Фото: primeminister.kz

Россотрудничество не будет взаимодействовать с министерством информации Казахстана и его новым руководителем Аскаром Умаровым из-за его высказываний о россиянах и российской истории.

Об этом 12 января в Telegram сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – написал Примаков.

При этом он отметил, что не имеет права вмешиваться в кадровую политику руководства республики, как и российский МИД.

"Если речь идет о настоящем суверенитете, так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова", – подчеркнул Примаков.

Российские СМИ приписывают Умарову "оскорбительные высказывания" о праздновании в РФ "непонятного Дня Победы".

По их информации, Умаров "оказывает активную поддержку казахским националистам" и помогал организатору "языковых патрулей", участники которых проверяли в магазинах и государственных учреждениях, говорят ли там на казахском, а россиян называли "гастарбайтерами".

Примаков процитировал несколько фраз Умарова в адрес россиян:

  • Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помянете молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
  • Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
  • Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный – будто в совок попал. В крови у них, что ли?

До назначения министром Умаров был вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Новое правительство президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 11 января.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. 

5 января президент Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они "приступили к выполнению задач" в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, а 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована".

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента. По его словам, процесс вывода контингента "займет не более 10 дней".

Теги: Россия, Казахстан, правительство, Евгений Примаков, история, работа, Россотрудничество, власть, назначение, гастарбайтер
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