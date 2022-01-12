Глава Россотрудничества о назначенном министре информации Казахстана: Не сотрудничаем с русофобской дрянью

Об этом 12 января в Telegram сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – написал Примаков.

При этом он отметил, что не имеет права вмешиваться в кадровую политику руководства республики, как и российский МИД.

"Если речь идет о настоящем суверенитете, так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова", – подчеркнул Примаков.

Российские СМИ приписывают Умарову "оскорбительные высказывания" о праздновании в РФ "непонятного Дня Победы".

По их информации, Умаров "оказывает активную поддержку казахским националистам" и помогал организатору "языковых патрулей", участники которых проверяли в магазинах и государственных учреждениях, говорят ли там на казахском, а россиян называли "гастарбайтерами".

Примаков процитировал несколько фраз Умарова в адрес россиян:

Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помянете молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит.

Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный – будто в совок попал. В крови у них, что ли?

До назначения министром Умаров был вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Новое правительство президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 11 января.