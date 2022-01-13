Военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", – сказано в посте.

Российское оборонное ведомство отметило, что подразделения сил ОДКБ уже "приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты".

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108-ю авиарейсами, сообщает "РИА Новости".

Informburo.kz пишет, что процесс вывода контингента ОДКБ из Казахстана займет "не более 10 дней".