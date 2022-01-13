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Военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан

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Вывод войск ОДКБ из Казахстана займет около 10 дней
Вывод войск ОДКБ из Казахстана займет около 10 дней
Фото: Минобороны России / Facebook

Военные из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начинают покидать Казахстан. Об этом 13 января сообщило в Facebook минобороны России.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", – сказано в посте.

Российское оборонное ведомство отметило, что подразделения сил ОДКБ уже "приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты".

https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/990036538388315/

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108-ю авиарейсами, сообщает "РИА Новости".

Informburo.kz пишет, что процесс вывода контингента ОДКБ из Казахстана займет "не более 10 дней".

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане "ограниченный по времени период", какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

Теги: Казахстан, протесты, военные, миротворцы, самолеты, минобороны РФ, ОДКБ, охрана, протесты в Казахстане 2022
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