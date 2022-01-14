"Маленькая дипломатическая победа". Постпред Украины при ОБСЕ положительно оценил заседание 13 января

Цымбалюк: Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния Фото: radiosvoboda.org

По словам Цымбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы, и подчеркивал, что прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе".

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязывание российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности или планов безопасности", – сказал Цымбалюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что в ОБСЕ прозвучала "консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ".

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам заседания заявил журналистам, что реакция западных стран на российские предложения его разочаровала, сообщил "Коммерсантъ". По его словам, российская делегация ожидала "предметных, всесторонних обсуждений", а услышала обвинения в "агрессивном поведении, особенно в контексте украинских событий".

В то же время он заявил, что если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то прибегнет к мерам по "устранению неприемлемых угроз национальной безопасности".