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ПОЛИТИКА

"Маленькая дипломатическая победа". Постпред Украины при ОБСЕ положительно оценил заседание 13 января

Цымбалюк: Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния
Цымбалюк: Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния 
Фото: radiosvoboda.org

Заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 января в Вене было "еще одной маленькой дипломатической победой" Украины – такую оценку высказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает "Радіо Свобода".

По словам Цымбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы, и подчеркивал, что прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе".

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязывание российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности или планов безопасности", – сказал Цымбалюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что в ОБСЕ прозвучала "консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ".

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам заседания заявил журналистам, что реакция западных стран на российские предложения его разочаровала, сообщил "Коммерсантъ". По его словам, российская делегация ожидала "предметных, всесторонних обсуждений", а услышала обвинения в "агрессивном поведении, особенно в контексте украинских событий".

В то же время он заявил, что если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то прибегнет к мерам по "устранению неприемлемых угроз национальной безопасности".

Контекст:

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих "гарантий безопасности" от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Заседание ОБСЕ было третьим раундом переговоров по этому вопросу между РФ и странами Запада. 

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Теги: НАТО, ОБСЕ, Александр Лукашевич, российская агрессия, Евгений Цымбалюк
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